سياسية أمريكية لـ صدى البلد: القاهرة شريك لا غنى عنه في استقرار المنطقة
مدبولي: الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعدين وإطلاق حزمة من الحوافز لجذب الاستثمارات
مادورو يحذر الشعب الأمريكي: أنتم تكرهون الحروب لا تكرروا تجربة العراق وفيتنام
أمريكا و90 دولة أخرى تدعو روسيا إلى إعادة الأطفال الذين تم نقلهم إلى أوكرانيا
واشنطن تحذر من هجوم إسرائيلي وشيك على لبنان
فضل تحت المياه 10 دقائق..كواليس موجعة في وفاة الطفل يوسف
مسؤول أمريكي: ويتكوف وكوشنر سيلتقيان في ميامي برئيس الوفد التفاوضي الأوكراني
الطيار نجا بأعجوبة.. تحطم مقاتلة إف-16 لـ«طيور الرعد» في كاليفورنيا
القمر يلتقي الثريا فوق سماء مصر اليوم.. لأ تفوت فرصة مشاهدته
التوتر مستمر.. مادورو يكشف عن تفاصيل المحادثة الأخيرة مع ترامب
هل يُعقل اتهام طفل 12 عامًا بتعاطي منشطات؟.. والد يوسف يكشف مفاجأة
بقناع أبيض.. محمد صلاح يخطف الأنظار على مقاعد بدلاء ليفربول
حوادث

التحقيق مع المتهمين بتوزيع أموال وكروت دعائية على الناخبين بإمبابة

ندى سويفى

تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة مع المتهمين بتوزيع أموال وكروت دعائية على الناخبين من أجل التصويت لمرشح بعينه في انتخابات مجلس النواب. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وملابساتها وتحريز مقطع الفيديو المصور للمتهمين لحظة ارتكاب المخالفة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من الأشخاص بتجميع عدد من المواطنين داخل أحد مخازن الخردة في منطقة قريبة من دائرة انتخابية بإمبابة في محافظة الجيزة.

من خلال التحقيقات تبين أن هؤلاء الأشخاص كانوا يوزعون كروت دعاية انتخابية على المواطنين، مقابل حصولهم على مبالغ مالية، بهدف حثهم على التصويت لصالح مرشحين معينين.

وأسفرت جهود الفحص عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 4 أشخاص، حيث تم العثور بحوزتهم على 4 هواتف محمولة، جهاز تابلت، وكمية من الكروت المطبوع عليها صور المرشحين.

النيابة العامة الناخبين انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

