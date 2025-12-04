التحقيق مع المتهمين بتوزيع أموال وكروت دعائية على الناخبين بإمبابة

تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة مع المتهمين بتوزيع أموال وكروت دعائية على الناخبين من أجل التصويت لمرشح بعينه في انتخابات مجلس النواب.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وملابساتها وتحريز مقطع الفيديو المصور للمتهمين لحظة ارتكاب المخالفة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من الأشخاص بتجميع عدد من المواطنين داخل أحد مخازن الخردة في منطقة قريبة من دائرة انتخابية بإمبابة في محافظة الجيزة.

من خلال التحقيقات تبين أن هؤلاء الأشخاص كانوا يوزعون كروت دعاية انتخابية على المواطنين، مقابل حصولهم على مبالغ مالية، بهدف حثهم على التصويت لصالح مرشحين معينين.

وأسفرت جهود الفحص عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 4 أشخاص، حيث تم العثور بحوزتهم على 4 هواتف محمولة، جهاز تابلت، وكمية من الكروت المطبوع عليها صور المرشحين.