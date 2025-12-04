الطيار نجا بأعجوبة.. تحطم مقاتلة إف-16 لـ«طيور الرعد» في كاليفورنيا

شهد جنوب ولاية كاليفورنيا حادثا جويا خطيرا مساء الأربعاء، بعد تحطم طائرة مقاتلة من طراز إف-16 تابعة لوحدة الاستعراض الجوي الشهيرة في سلاح الجو الأمريكي "طيور الرعد"، وذلك قرب مطار تارونا المحاذي لمنطقة وادي الموت. وتمكّن الطيار من القفز قبل الاصطدام، وأصيب بجروح طفيفة.



كرة نارية ضخمة ودخان كثيف في السماء



أظهرت اللقطات المتداولة لحظة ارتطام الطائرة بالأرض وانفجارها في كرة نارية هائلة، تصاعدت منها سحابة كثيفة من الدخان. كما ظهرت مظلة الطيار على مسافة قريبة من موقع التحطم، بينما هرعت فرق الإنقاذ إلى المكان.



وحدة “طيور الرعد” واحدة من أشهر فرق الاستعراض الجوي



وبحسب التقارير، كانت الطائرة المنكوبة ضمن مجموعة مكونة من ست طائرات أقلعت في مهمة تدريبية. ولم تُعرف بعد أسباب التحطم الذي وقع نحو الساعة 10:45 صباحا بالتوقيت المحلي.

وتُعدّ وحدة "طيور الرعد"، التي تأسست عام 1953، إحدى أشهر فرق العروض الجوية في الولايات المتحدة، ويشتهر طياروها بتنفيذ مناورات خطرة ودقيقة، قد لا تتجاوز المسافة بين طائراتهم خلالها نصف متر.



طائرة إف-16.. عقود من الخدمة حول العالم



تُعدّ طائرات إف-16 جزءًا من الجيل الرابع للمقاتلات الأمريكية، ودخلت الخدمة منذ سبعينيات القرن الماضي، مع إنتاج أكثر من 4600 طائرة منها تستخدمها جيوش عديدة، من بينها سلاح الجو الإسرائيلي. ورغم دخول طائرات أكثر تطورًا مثل "إف-35" الخدمة، لا تزال طائرات إف-16 تُنتج وتباع على نطاق واسع.

وتتراوح تكلفة الطائرة الواحدة بين 30 و60 مليون دولار، بينما يُقدّر سعر الطراز الذي تحطم بنحو 18 مليون دولار، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.