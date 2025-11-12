قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

شيخ الأزهر يعزي تركيا في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية ويتضامن مع أسر الضحايا

أحمد سعيد

تقدَّم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الجمهورية التركية؛ قيادة وشعبا، في ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع أمس الثلاثاء جرَّاء تحطُّم طائرة شحن عسكرية؛ حيث أسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا.

وأعرب شيخ الأزهر عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يرحم الضحايا وأن يتغمدهم بواسع مغفرته، وأن يربط على قلوب أهاليهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسلوان.

مصر تعزي تركيا في ضحايا حادث سقوط طائرة عسكرية

أعربت مصر، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى تركيا في ضحايا حادث سقوط طائرة عسكرية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من عناصر القوات المسلحة التركية.

وتقدمت مصر، في بيان، صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بأصدق التعازي إلى أسر الضحايا وذويهم، وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع أنقرة في هذا الظرف الأليم، ووقوفها إلى جانب الحكومة والشعب التركي في هذا المصاب الجلل.

وفي وقت سابق، أعلنت أنقرة، تحطم طائرة شحن عسكرية تركية كان على متنها 20 فردا بمن فيهم طاقم الطائرة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وكشفت أن جهود البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في موقع الحادث، دون تأكيد مصير من كانوا على متن الطائرة.

الإمام الأكبر شيخ الأزهر يعزي تركيا في ضحايا تحطُّم الطائرة العسكرية

