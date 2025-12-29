قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يديعوت احرنوت: نتنياهو يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا للقاء ترامب
الوطنية للانتخابات توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة
"رصاصة زفاف أنهت حياة طفلة البراجيل" القصة الكاملة لمقـ.ـتل رقية.. اعترافات متغيرة ومحامون ينسحبون ووالدها يتمسك بالعدالة حتى النهاية
إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود
تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا
حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع.. الإفتاء تجيب
المفوضية الأوروبية: تقدم ملموس في المفاوضات بشأن الحرب الأوكرانية
وفاة صابر عيد لاعب غزل المحلة.. تفاصيل
تايوان تعلن رصد 4 سفن تابعة لخفر السواحل الصيني بالقرب من مياه الجزيرة
التشكيل المتوقع لمصر أمام أنجولا.. حسام حسن يعتمد على البدلاء بعد ضمان الصدارة
الصين تستعد لإجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان
جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم الإثنين والقنوات الناقلة
الزبادي اليوناني بالفواكه.. ماذا يفعل لجسمك؟

الزبادي اليوناني بالفواكه ليس مجرد وجبة خفيفة لذيذة، بل هو وجبة غذائية متكاملة تجمع بين فوائد البروتين الحيواني والألياف النباتية، مما يجعله خياراً مثالياً للرياضيين، والباحثين عن الرشاقة، وحتى الأطفال.

إليك أهم فوائد الزبادى اليونانى بالفواكه..

 

1. مصدر غني جداً بالبروتين (بناء العضلات)

يتميز الزبادي اليوناني باحتوائه على ضعف كمية البروتين الموجودة في الزبادي العادي.

الأهمية: يساعد على بناء الأنسجة العضلية وإصلاحها بعد التمارين.

الشبع: البروتين يستغرق وقتاً أطول في الهضم، مما يمنحك شعوراً بالامتلاء لفترة أطول ويقلل الرغبة في تناول السكريات.

2. تعزيز صحة الجهاز الهضمي (البروبيوتيك)

يحتوي الزبادي اليوناني على البكتيريا النافعة (Probiotics)، وعند إضافة الفاكهة (التي تحتوي على ألياف تعمل كـ Prebiotics)، يحدث تكامل مذهل:

تحسين عملية الهضم وعلاج الانتفاخ.

تقوية المناعة، حيث أن جزءاً كبيراً من الجهاز المناعي مرتبط بصحة الأمعاء.

3. دعم صحة العظام والأسنان

يوفر هذا المزيج جرعة ممتازة من الكالسيوم، الفوسفور، وفيتامين B12.

يساعد في الوقاية من هشاشة العظام.

إضافة فواكه مثل الفراولة أو التوت تمد الجسم بـ فيتامين C، الذي يعزز امتصاص بعض العناصر ويدعم صحة اللثة.

4. وجبة مثالية لإدارة الوزن

إذا كنت تتبع نظاماً غذائياً (رجيم)، فإن الزبادي اليوناني بالفاكهة هو البديل الصحي للحلويات:

انخفاض السعرات: يوفر حلاوة طبيعية دون الحاجة للسكر المضاف.

تنشيط الأيض: البروتين العالي يساعد في رفع معدل الحرق في الجسم.

