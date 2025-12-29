الزبادي اليوناني بالفواكه.. ماذا يفعل لجسمك؟

الزبادي اليوناني بالفواكه ليس مجرد وجبة خفيفة لذيذة، بل هو وجبة غذائية متكاملة تجمع بين فوائد البروتين الحيواني والألياف النباتية، مما يجعله خياراً مثالياً للرياضيين، والباحثين عن الرشاقة، وحتى الأطفال.

إليك أهم فوائد الزبادى اليونانى بالفواكه..

1. مصدر غني جداً بالبروتين (بناء العضلات)

يتميز الزبادي اليوناني باحتوائه على ضعف كمية البروتين الموجودة في الزبادي العادي.

الأهمية: يساعد على بناء الأنسجة العضلية وإصلاحها بعد التمارين.

الشبع: البروتين يستغرق وقتاً أطول في الهضم، مما يمنحك شعوراً بالامتلاء لفترة أطول ويقلل الرغبة في تناول السكريات.

2. تعزيز صحة الجهاز الهضمي (البروبيوتيك)

يحتوي الزبادي اليوناني على البكتيريا النافعة (Probiotics)، وعند إضافة الفاكهة (التي تحتوي على ألياف تعمل كـ Prebiotics)، يحدث تكامل مذهل:

تحسين عملية الهضم وعلاج الانتفاخ.

تقوية المناعة، حيث أن جزءاً كبيراً من الجهاز المناعي مرتبط بصحة الأمعاء.

3. دعم صحة العظام والأسنان

يوفر هذا المزيج جرعة ممتازة من الكالسيوم، الفوسفور، وفيتامين B12.

يساعد في الوقاية من هشاشة العظام.

إضافة فواكه مثل الفراولة أو التوت تمد الجسم بـ فيتامين C، الذي يعزز امتصاص بعض العناصر ويدعم صحة اللثة.

4. وجبة مثالية لإدارة الوزن

إذا كنت تتبع نظاماً غذائياً (رجيم)، فإن الزبادي اليوناني بالفاكهة هو البديل الصحي للحلويات:

انخفاض السعرات: يوفر حلاوة طبيعية دون الحاجة للسكر المضاف.

تنشيط الأيض: البروتين العالي يساعد في رفع معدل الحرق في الجسم.

المصدر ديلي ميرور