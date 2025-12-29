أستاذ علوم سياسية: تخفيض أسعار الفائدة يساعد في تقليل التكاليف المالية

أكد الدكتور فخري الفقي أستاذ العلوم السياسية، أن الحكومة المصرية تراقب ميزانية الدولة بعناية، مشيرا إلى أنه يتم العمل مع اعلى تقليل العجز وضبط الإنفاق.

وقال فخري الفقي، خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن تخفيض أسعار الفائدة سيساعد في تقليل التكاليف المالية على الدولة، مع الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن الناتج المحلي الإجمالي شهد نمو جيد، وصل إلى نسبة 4.4%، مؤكدا أن الاستثمارات الإجمالية بلغت 19.3%، منها 63% للقطاع الخاص، ما يعكس دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني.