رئيس موازنة البرلمان: مؤشرات إيجابية للاقتصاد وخفض الفائدة يمنح دفعة قوية للمنتجين

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة أمر متوقع، لاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد.

وأوضح" الفقي “ في تصريح خاص لـ” صدى البلد " أن معدلات التضخم شهدت المزيد من الانخفاضات خلال النصف الثاني من هذا العام ، مدفوعة بسببين رئيسيين، أولهما خفض أسعار الفائدة، وثانيهما تراجع سعر الصرف بنحو 4 جنيهات، وهو ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج لكافة المنتجات، ويمنح المنتجين فرصة لتعزيز قدرتهم التنافسية وزيادة المعروض بالأسواق، بما يدعم استقرار الأسعار.

وتجدر الاشارة الى أن قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 25 ديسمبر2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.