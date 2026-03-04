محافظ الغربية يتابع توزيع جهاز «مستقبل مصر» لكراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، توزيع كراتين المواد الغذائية التي يقدمها جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» للأسر الأكثر احتياجًا في جميع مراكز وقرى المحافظة، ضمن مبادرة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم المباشر بطريقة منظمة وعادلة.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال متابعته مراحل التوزيع، أكد المحافظ أن المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم المباشر للمواطنين بطريقة منظمة وعادلة، وضمان وصول الكراتين إلى مستحقيها، مشيدًا بالدور الفاعل لجهاز «مستقبل مصر» في تنفيذ المبادرة بكفاءة ومهنية عالية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار اللواء دكتور علاء عبدالمعطي إلى أن المحافظة تحرص على توسيع نطاق المبادرة لتشمل أكبر عدد من المواطنين، مؤكدًا أن الغربية مستمرة في الصدارة بمبادراتها التنموية والخدمية، لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

الشكر لدعم الأسر والعائلات

ووجّه المحافظ الشكر لجهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» على جهوده المتميزة في تخفيف الأعباء عن المواطنين البسطاء، مؤكدًا أن التعاون بين المحافظة والجهاز يعكس تكاملًا مؤسسيًا فعّالًا يخدم المواطن بصورة مباشرة.