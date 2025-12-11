مصرف المركزي القطري يخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2025

أعلن مصرف قطر المركزي عن خفض معدلات الفائدة بواقع 25% نقطة أساس و ذلك للمرة الثالثة في عام 2025.

و بحسب بيان مصرف قطر المركزي ، فقد تم خفض سعر الفائدة للايداع بنسبة 0.25% ليصبح 3.85% و على الاقراض و اعادة الشراء بذات النسبة ، ليصبح 4.35% و 4.1% على التوالي.

و بحسب اخر بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي ، فقد بلغ متوسط التضخم في قطر خلال الاشهر العشرة الأولى من العام الحالي 0.7% ، بيما بلغ اجمالي المعروض النقدي (م2) 740.3 مليار ريال ، مايمثل 95% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي.

هذا و بلغ اجمالي الائتمان في بنوك قطر بنهاية شهر اكتوبر 2025 نحو 1.43 تريليون ريال ، بينما استقرت الودائع عند مستوى 1.04 تريليون ريال قطري . ما ساهم في اتساع الفجوة بين القروض الى الودائع الى 137% .