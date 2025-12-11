قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرف المركزي القطري يخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2025

وكالات

أعلن مصرف قطر المركزي عن خفض معدلات الفائدة بواقع 25% نقطة أساس و ذلك للمرة الثالثة في عام 2025.

و بحسب بيان مصرف قطر المركزي ، فقد تم خفض سعر الفائدة للايداع بنسبة 0.25% ليصبح 3.85% و على الاقراض و اعادة  الشراء بذات النسبة ، ليصبح 4.35% و 4.1% على التوالي.

و بحسب اخر بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي ، فقد بلغ متوسط التضخم في قطر خلال الاشهر العشرة الأولى من العام الحالي 0.7%  ، بيما بلغ اجمالي المعروض النقدي (م2) 740.3 مليار ريال ، مايمثل 95% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي.

هذا و بلغ اجمالي الائتمان في بنوك قطر بنهاية شهر اكتوبر 2025 نحو 1.43 تريليون ريال ، بينما استقرت الودائع عند مستوى 1.04 تريليون ريال قطري . ما ساهم في اتساع الفجوة بين القروض الى الودائع الى 137% .

