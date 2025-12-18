قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على رجل وسيدة يوزعان رشاوى فى محيط لجنة انتخابية بالسويس
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة
نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور
الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية .. وتؤكد: هوية الأمة وصمام أمانها الفكري
ضبط 8 من سماسرة الانتخابات في حملات أمنية مكبرة بشوارع الغربية
رئيس الوزراء: الدفع بـ28 طائرة جديدة لأسطول الطيران المدني في يناير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال 2025

بنك إنجلترا
بنك إنجلترا
أ ش أ

صوّت بنك إنجلترا، اليوم الخميس، بأغلبية ضئيلة على خفض أسعار الفائدة في آخر قرارات السياسة النقدية لعام 2025؛ في خطوة تعكس تزايد الضغوط الاقتصادية وتباطؤ التضخم.

وقررت لجنة السياسة النقدية، المكونة من تسعة أعضاء، خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%، بعد تصويت منقسم بواقع خمسة أصوات مقابل أربعة، ليكون هذا الخفض الرابع خلال العام.

وكان اقتصاديون توقعوا على نطاق واسع هذا القرار، في ظل بيانات اقتصادية باهتة، وتراجع زخم سوق العمل، وانخفاض التضخم بوتيرة أسرع من التوقعات.

ورغم ذلك، جاء القرار بفارق ضئيل، إذ انحاز محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إلى الأعضاء الأكثر ميلاً للتيسير النقدي، في مقابل أربعة من صناع السياسات يرون أن معدل التضخم، البالغ 3.2% في نوفمبر، لا يزال بعيداً عن مستهدف البنك البالغ 2%.

وذكرت لجنة السياسة النقدية في بيان وفق ما نقلته وكالة (بلومبرج) الأمريكية، أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف، لكنه «من المتوقع الآن أن يعود نحو المستهدف بوتيرة أسرع خلال الأجل القريب»، محذرا من أن «مدى التيسير الإضافي في السياسة النقدية سيعتمد على تطورات توقعات التضخم».

وأضافت اللجنة، استناداً إلى المعطيات الحالية، أن «سعر الفائدة الأساسي من المرجح أن يواصل مساراً هبوطياً تدريجياً، لكن القرارات المتعلقة بمزيد من التيسير ستصبح أكثر حساسية ودقة».

ولم يطرأ تغير يُذكر على الجنيه الإسترليني أمام الدولار عقب القرار، كما استقر مؤشر «فاينانشال تايمز 100». 

وفي المقابل، ارتفع العائد على سندات الحكومة البريطانية لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 4.510%.

وبينما يتوقع أن يلقى خفض الفائدة ترحيباً من المستهلكين المثقلين بتكاليف المعيشة، نظراً لأنه يقلل كلفة الاقتراض، إلا أن المدخرين قد يتضررون من انخفاض العوائد على مدخراتهم.

بدورها، رحبت وزيرة المالية البريطانية، رايتشل ريفز، بقرار الخفض معتبرة أنه سيساعد في تخفيف ضغوط تكاليف المعيشة، وكتبت في تغريدة لها عبر منصة "إكس"، «خفض أسعار الفائدة اليوم هو السادس منذ الانتخابات في يوليو 2024 وهو أسرع وتيرة خفض منذ 17 عاماً، وخبر سار للأسر التي لديها رهون عقارية وللشركات التي تعتمد على القروض، مضيفة أن «هناك المزيد مما يجب القيام به لمعالجة أزمة تكاليف المعيشة».

ويتوقع اقتصاديون أن يقدم بنك إنجلترا على خفض جديد في مطلع 2026 إذا استمرت البيانات الاقتصادية في إتاحة مساحة أكبر للمناورة. 

وأشار البنك، الخميس، إلى أنه يتوقع تسجيل الاقتصاد نمواً صفرياً في الربع الرابع من عام 2025، لكن عدد التخفيضات المحتملة لا يزال محل نقاش.

بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة قرارات السياسة النقدية لعام 2025 لجنة السياسة النقديـة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

ترشيحاتنا

البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يطلق حملة ضاد لا تزول احتفالا باليوم العالمي للغة العربية

كلمة مفتي الجمهورية في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

مفتي الجمهورية: بلاغة اللغة العربية ساعدت في انتشار الإسلام

الدكتورة شريفة نعمان العمادي

شريفة نعمان: الإعلام الواعي شريك أساسي للأسرة في مواجهة تحديات العصر الرقمي

بالصور

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار
طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

عادل إمام
عادل إمام
عادل إمام

فيديو

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد