رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مطار القاهرة الدولي، متجهاً إلى الجمهورية اللبنانية، في زيارة تستهدف بحث ملفات تعزيز التعاون المُشترك والقضايا الإقليمية، حيث يرافقه وفدٌ رفيع المستوى يضم: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وتشهد الزيارة نشاطاً مُكثفاً لرئيس الوزراء غداً الجمعة، حيث من المُقرر أن يستقبل فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية؛ الدكتور مصطفى مدبولي، بقصر بعبدا، كما يعقد رئيس الوزراء لقاء ثنائياً مع دولة الرئيس الدكتور/ نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، بالسراي الحكومي، يعقبه جلسة مباحثات مُوسعة بين وفدي البلدين، كما يجمع الدكتور مصطفى مدبولي؛ لقاء مع دولة الرئيس نبيه بري، رئيس مجلس النواب، بمقر البرلمان اللبناني، كما يلقي رئيس الوزراء كلمة خلال لقاء عمل مع الهيئات الاقتصادية بمقر غرفة التجارة والصناعة ببيروت.

ارتفاعات مُتتالية في أعداد السائحين الوافدين لمصر

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية.

وفي مُستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مُؤشرات التدفق السياحي خلال هذا العام تشهدُ أرقاماً مُميزة، كما تشير تقديرات الحكومة إلى توقعات حُدوث ارتفاعات مُتتالية في أعداد السائحين الوافدين لمصر، في ظل الزخم المُتوافر حالياً، خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، ولذا تحرص على الاستماع إلى آراء أعضاء اللجنة دوماً في هذا الملف.

وأضاف رئيس الوزراء أنه يتم العمل مع وزارة الطيران المدني على زيادة حجم الأسطول الوطني، حيث سيتم الدفع بنحو 28 طائرة جديدة بداية من يناير المقبل، ولمدة عامين، تابعة لشركة مصر للطيران، كما يتم العمل على تيسير دخول مختلف الشركات الخاصة للمطارات المصرية.