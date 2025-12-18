قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

آية التيجي

يعاني الكثير من الأشخاص من الإمساك المزمن أو المؤقت، ويبحثون دائمًا عن طرق طبيعية للتخلص منه بدون اللجوء للملينات الكيميائية. 

ووفقًا لما ذكره موقع «Mirror»، يمكن تحضير وصفة طبيعية وسريعة لعلاج الإمساك في المنزل خلال نصف ساعة فقط، باستخدام مكونات متوفرة وآمنة، ومن أهمها :

المكونات:

برتقالة واحدة مقشرة ومقسمة لفصوص

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة خل أبيض

رشة قرفة

طريقة التحضير:

ـ في وعاء عميق، اخلطي ملعقة زيت الزيتون مع ملعقة الخل الأبيض.

ـ اغمس فصوص البرتقال في الخليط جيدًا.

ـ رشي القرفة على البرتقال المغمس.

ـ اتركيه جانبًا لمدة 5 دقائق.

ـ تناولي البرتقال المغمس وانتظري حوالي نصف ساعة، حيث ستلاحظين تحسن حركة الأمعاء ورغبتك في دخول الحمام خلال 15 دقيقة تقريبًا.

مميزات الوصفة:

ـ طريقة طبيعية آمنة وفعالة لعلاج الإمساك.

ـ تعتمد على مكونات سهلة ومتوفرة في المنزل.

ـ لا تسبب أي أضرار أو آثار جانبية، على عكس الملينات الكيميائية.

علاج الإمساك وصفة طبيعية للإمساك البرتقال بالزيت والخ التخلص من الإمساك سريعًا وصفة منزلية لعلاج الإمساك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

