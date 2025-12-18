قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلان نتيجة الدوائر الـ30 الملغاة.. ننشر المقاعد المحسومة ببرلمان 2026

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
عبد الرحمن سرحان

أعادت نتائج الدوائر الـ30 الملغاة رسم ملامح المنافسة على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب، حيث كشفت الحصيلة المعلنة حتى الآن عن توازن نسبي بين الأحزاب الكبرى والمستقلين، مع بقاء عدد كبير من المقاعد معلقًا على جولات الإعادة الحاسمة.

حصص الأحزاب والمستقلين من المقاعد الفردية

ووفق النتائج المُعلنة حتى هذه المرحلة، بلغ إجمالي ما تم حسمه من المقاعد الفردية 99 مقعدًا، توزعت على النحو التالي:

حزب مستقبل وطن: 51 مقعدًا

حزب حماة الوطن: 16 مقعدًا

حزب الجبهة الوطنية: 10 مقاعد

حزب الشعب الجمهوري: 3 مقاعد

حزب النور: مقعدان

حزب العدل: مقعدان

حزبا المحافظين والوفد: مقعد واحد لكل حزب

المستقلون: 13 مقعدًا

وبذلك يتبقى 185 مقعدًا فرديًا لم تُحسم بعد، في انتظار نتائج جولات الإعادة.

الإعادة تحسم الأغلبية

وتشير الأرقام إلى أن 102 مقعد يخضعون لجولة الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات، في حين تُجرى الإعادة على 49 مقعدًا ضمن الدوائر الـ30 الملغاة، و34 مقعدًا ضمن الدوائر الـ19 الملغاة.


وبذلك، فإن 83 مقعدًا سيتم حسمهم عبر جولتي الإعادة الخاصتين بالدوائر الملغاة، وهو ما يمنح هذه الجولات وزنًا حاسمًا في تشكيل الخريطة النهائية للمجلس.

القوائم حُسمت بالكامل

وفي مقابل حالة الترقب التي تسيطر على المقاعد الفردية، تم حسم 284 مقعدًا بنظام القوائم، ما وفر قدرًا من الاستقرار النسبي داخل البرلمان، مقابل استمرار المنافسة الشرسة على المقاعد الفردية المتبقية.

حصيلة نتائج الدوائر الـ30 الملغاة

وكانت نتائج الدوائر الـ30 الملغاة قد أسفرت عن حسم 9 مقاعد فوز مباشر، توزعت بواقع:

مقعدين لحزب مستقبل وطن

4 مقاعد للمستقلين

مقعد واحد لكل من الجبهة الوطنية، الوفد، والعدل


في المقابل، تقرر إجراء جولة إعادة على 49 مقعدًا، يتنافس عليها 98 مرشحًا، في واحدة من أكثر جولات الإعادة زخمًا منذ انطلاق العملية الانتخابية.

وعلى مستوى الخسائر، سجلت النتائج خروج عدد من مرشحي التحالف الانتخابي، حيث خسر:

مرشح واحد عن مستقبل وطن

7 مرشحين عن الجبهة الوطنية

3 مرشحين عن حماة الوطن

انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب انتخابات البرلمان الانتخابات البرلمانية انتخابات برلمان

