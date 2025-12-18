الداخلية تكشف حقيقة سرقة حديد كوبرى بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من آخرين يستقلون مركبة "توك توك" بزعم قيامهم بسرقة الحديد الخاص بأحد الكبارى بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مركبة التوك توك المشار إليها ومستقليها (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (قطع حديدية مختلفة الأحجام)، وبمواجهتهم أقروا بتواجدهم بمحل البلاغ لجمع الخردة وبقايا الحديد، وتبين عدم وجود ثمة مسروقات بالكوبرى المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





