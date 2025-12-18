ويتكوف يلتقي بمسئولين مصريين وقطريين وأتراك في ميامي لبحث اتفاق غزة

أفاد موقع "أكسيوس" بأن مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، سيلتقي يوم الجمعة في ولاية ميامي الأمريكية مع مسؤولين رفيعي المستوى من قطر ومصر وتركيا لمناقشة المرحلة التالية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض ومصدرين آخرين مطلعين.

بحث مصير اتفاق غزة في ميامي

وأضافت "أكسيوس" أن هذا الاجتماع يعد الأرفع مستوى بين الوسطاء في الولايات المتحدة منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر، ويهدف الاجتماع إلى الاتفاق على الخطوات التالية للضغط على كل من إسرائيل وحماس لتنفيذ التزاماتهما.

وأفادت المصادر بأن المسؤولين الذين سيجتمعون مع ويتكوف سيضمون رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي.

ووفقا لاتفاقية السلام في غزة، يتعين على حماس الموافقة على ترك السلطة في غزة، والموافقة على نشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، والبدء في عملية نزع سلاح وتفكيك أنفاقها وبنيتها التحتية العسكرية.