الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر لتنفيذ أعمال صيانة
تسديدة عابرة للقارات.. المغرب يتقدم بهدف أمام الأردن بنهائي كأس العرب
استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 بالبنوك
أخبار العالم

ويتكوف يلتقي بمسئولين مصريين وقطريين وأتراك في ميامي لبحث اتفاق غزة

ناصر السيد

أفاد موقع "أكسيوس" بأن مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، سيلتقي يوم الجمعة في ولاية ميامي الأمريكية مع مسؤولين رفيعي المستوى من قطر ومصر وتركيا لمناقشة المرحلة التالية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض ومصدرين آخرين مطلعين.

بحث مصير اتفاق غزة في ميامي

وأضافت "أكسيوس" أن هذا الاجتماع يعد الأرفع مستوى بين الوسطاء في الولايات المتحدة منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر، ويهدف الاجتماع إلى الاتفاق على الخطوات التالية للضغط على كل من إسرائيل وحماس لتنفيذ التزاماتهما.

وأفادت المصادر بأن المسؤولين الذين سيجتمعون مع ويتكوف سيضمون رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي.

ووفقا لاتفاقية السلام في غزة، يتعين على حماس الموافقة على ترك السلطة في غزة، والموافقة على نشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، والبدء في عملية نزع سلاح وتفكيك أنفاقها وبنيتها التحتية العسكرية.

ويتكوف اتفاق غزة البيت الأبيض رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بدر عبد العاطي وزير الخارجية

