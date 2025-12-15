قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
رد الجميل للي عملتلك أجر.. ريهام سعيد توجه رسالة للعوضي
حادث يقلب حياة هاني سلامة فى “الذنب”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ويتكوف وكوشنر يقدمان إحاطة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول الوضع في غزة

كوشنر و ويتكوف
كوشنر و ويتكوف
فرناس حفظي

بدأ ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بتقديم إحاطات لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول الوضع في قطاع غزة، وفقًا لمصدر في الاتحاد الأوروبي، وتُعقد هذه الإحاطات عبر مكالمة جماعية.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حكومة بنيامين نتنياهو لا تزال تعارض الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ذكرت الصحف العبرية أن نتنياهو  يعارض رغم ضغط أمريكا فيما تؤكد حركة حماس التزامها بالاتفاق.

المرحلة الثانية
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني أن تنفيذ المرحلة الثانية "غير وشيك"، مع استمرار مساعي إسرائيل لاستعادة جثة الرهينة ران غويلي، التي تعد آخر جثة تطالب باستعادتها من قطاع غزة.

اعلان

وأفاد موقع "والا" بأن تل أبيب تربط التقدم في الاتفاق باستعادة الجثة.

وقال نتنياهو إن المرحلة الأولى تقترب من نهايتها، مؤكدًا أن إسرائيل هي من تحدد خطواتها، وتبذل جهودًا كبيرة لاستعادة جثة غويلي.

ميدانيًا، قصفت إسرائيل مبنى سكنيًا في خان يونس، وأعلن جيشها قتل فلسطيني قال إنه شكّل "تهديدًا" شمالي القطاع.

أدانت حماس ما وصفته بخروق إسرائيلية للاتفاق، ودعت الوسطاء للتدخل. وأكد رئيس الحركة في غزة خليل الحية الالتزام بوقف إطلاق النار، معتبرًا أن المرحلة الثانية أولوية لضمان انسحاب إسرائيلي كامل، وأن دور أي قوات دولية يجب أن يقتصر على تثبيت الهدنة.

و أعلنت كتائب القسام مقتل قائد ركن التصنيع العسكري رائد سعد في عملية اغتيال إسرائيلية، وتعيين بديل له، واعتبرت العملية خرقًا جسيمًا للاتفاق، محمّلة إسرائيل المسؤولية، ومشيرة إلى تجاهل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع تأكيد حقها في الرد والدفاع عن نفسها.


 

ستيف ويتكوف جاريد كوشنر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قطاع غزة الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف خلال القاء كلمته

وزير الأوقاف: الفقيه الحق لا يكتفي بالأحكام المجردة بل يعي أحوالَ الناس وآثار الفتوى في حياتهم

جانب من الندوة

وكيل الأزهر: الفتوى الرشيدة صمام أمان للاستقرار المجتمعي في ظل التحديات المعاصرة

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تحذر من مخاطر مخدر الجوكر على العقل والنفس

بالصور

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد