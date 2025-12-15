الخارجية الفلسطينية: أوضاع غزة والضفة تتطلب تحركًا دبلوماسيًا عاجلًا

أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين اليوم /الاثنين/ أن ما يشهده قطاع غزة والضفة الغربية من أوضاع إنسانية وسياسية بالغة الخطورة، يستدعي تكاتف الجهود وتعزيز العمل الدبلوماسي والإعلامي لإيصال الرواية الفلسطينية إلى المجتمع الدولي، مشدّدةً على أهمية دور الجاليات الفلسطينية في الدفاع عن القضية الوطنية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن ذلك التأكيد جاء خلال لقاء وزيرة الخارجية الفلسطينية مع رئيس أساقفة أكرا المطران القس جون بونافنتورا، حيث نقلت له معاناة الشعب الفلسطيني جرّاء الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المُتواصلة.



وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي، يستهدف الوجود المسيحي في فلسطين، من خلال التضييق على المسيحيين، وفرض قيود مُشددة على ممارسة شعائرهم الدينية من خلال منعهم من الوصول إلى مدينة القدس، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المُتكررة على الكنائس والمقابر المسيحية، بما في ذلك أعمال التخريب والحرق، إضافة إلى معاناة مسيحيي قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية، واستهداف الاحتلال كنيسة القديس برفيريوس، أقدم كنيسة في القطاع، ومن أقدم كنائس العالم.



وطالبت من الكنيسة الاستمرار بممارسة دور فاعل في الدفاع عن الحق والعدالة، والعمل على إيصال الصوت الفلسطيني، مؤكدةً أنّ السلام لا يمكن أن يتحقق دون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.



كما تطرقت إلى أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، لاسيما في ظل التقارير الأخيرة الصادرة عن الأمم المتحدة والتي توثّق انتهاكات جسيمة بحقهم، بما في ذلك شهادات صادمة حول التعذيب والاعتداءات الجنسية.



من جهته، أكّد القس بونافنتورا أنّ فلسطين حاضرة في صلوات الكنيسة ودعائها، معبرا عن أمله في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مشدّداً على أهمية تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني بما يُفضي إلى إحلال السلام.

