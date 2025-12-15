قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

كل ما تريد معرفته عن منتخب جنوب إفريقيا منافس مصر في كأس أمم أفريقيا

منتخب جنوب افريقيا
منتخب جنوب افريقيا
عبدالله هشام

يستعد منتخب مصر لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها نهاية شهر ديسمبر الجاري في المغرب.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم كلا من زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا

ونرصد لكن أبرز المعلومات عن منتخب جنوب إفريقيا

شاركت منتخب جنوب أفريقيا في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 11 مرة وحقق اللقب مرة واحدة خلال مشواره سنة 1996

وحقق جنوب افريقيا الوصافة مرة واحده عام 1998 فيما حقق مركز الثالث مرتين اعوام 2000، 2023

اهم لاعبي منتخب جنوب افريقيا في الدوري المحلي من أندية أورلاندو بايرتس وصنع داونز  وهم موكينيا نجم خط وسط صندونز ، وموديبا ظهير أيسر صندونز، و سيبيسي مدافع أورلاندو بايرتس، وموداو ظهير ايمن صندونز، وشايني حارس مرمى أورلاندو بايرتس، بجانب ويليامز حارس مرمى صندونز

المحترفين في قائمة جنوب أفريقيا 

ويتواجد 7 لاعبين محترفين في صفوف منتخب جنوب افريقيا وهم فوستر مهاجم بيرنلي الانجليزي صاحب ال 25 سنة وقيمته التسويقية 8 مليون يورو وهو الأعلى بين لاعبي المنتخب.

لعب فوستر مع بيرنلي 19 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع هدف

المحترف الثاني هو نكوتا جناح ايمن الاتفاق السعودي وصاحب ال20 سنة وبقيمة تسويقية800 الف يورو

لعب 6 مباريات وسجل هدف وصنع هدفين

والمدافع سيابونجا نجيزانا المحترف في تياو بوخارست بالدوري الروماني.

وسليكول سيثول المحترف في توديلا البرتغالي و تايلون سميث المحترف في رينجرز تحت 21 سنة بجانب موكوانا مهاجم الحزن السعودي وشاندر كامبل لاعب كلوب بورج البلجيكي.

ويصنف منتخب جنوب افريقيا ال59 عالميا و 10 أفريقيا بقيمة تسويقية وصلت ل 27.8 مليون يورو 

جنوب افريقيا منتخب مصر أمم افريقيا منتخب جنوب افريقيا كأس الأمم الافريقية

