أعرب عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، عن حزنه الشديد عقب وداع البطولة، مؤكدًا أن الجماهير المصرية اعتادت على رؤية منتخبها متوجًا بالألقاب.

وقال الحضري، في تصريحات لبرنامج «ملعب أون» مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة «أون سبورت 1»: «أعتذر للجماهير المصرية وكذلك للإعلام، كنا نتمنى إسعاد الشعب المصري، لكن الخروج لا يليق باسم منتخب مصر الذي لا يرضى جمهوره إلا بالفوز».

وأوضح الحضري أن ضعف المستوى جاء نتيجة غياب عدد كبير من العناصر الأساسية، مشيرًا إلى فقدان المنتخب 8 لاعبين من بيراميدز، بينهم 6 لاعبين أساسيين، لافتًا إلى أنه في حال الموافقة على تأجيل مباريات الفريق بالدوري كان الوضع سيختلف.

وتطرق الحضري إلى سبب عدم ضم حسين الشحات، مؤكدًا أن اللاعب كان يعاني من الإصابة، فيما تواجد طاهر محمد طاهر مع المنتخب الأول خلال البطولة السابقة، مشددًا على عدم وجود تنسيق كافٍ مع المنتخب الأول وهو ما دفع منتخب كأس العرب الثمن.

الحضري: حسام حسن كان الأنسب لقيادة منتخب مصر في كأس العرب

وعن مستوى حراس المرمى، أكد الحضري أنه عمل مع أحمد الشناوي الذي استفاد منه المنتخب الأول، وهو الهدف الأساسي من المشاركة، إلى جانب تجهيز علي لطفي ومحمد بسام الذي شارك في البطولة وقدم مستوى جيدًا.

وبشأن عدم الاستعانة بحارس مرمى تحت السن، شدد الحضري على أن العمر ليس معيارًا أساسيًا، وإنما الجاهزية، مشيرًا إلى أن مصطفى شوبير ومحمد صبحي كانا ضمن الخيارات، لكن الأولوية كانت للمنتخب الأول.

وأكد الحضري أن هذا المنتخب تم تجهيزه خلال أربعة أشهر فقط، وهو ما لا يسمح بالمنافسة على اللقب، مقارنة بمنتخبي المغرب والجزائر اللذين يتم إعدادهما منذ خمس سنوات، إضافة إلى منتخب الأردن الذي يشارك بمنتخبه الأول المتأهل لكأس العالم 2026.

واختتم الحضري تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف كان الوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة، معتبرًا أنه كان من الأفضل أن يتولى حسام حسن قيادة منتخب مصر المشارك في كأس العرب.