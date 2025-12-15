أحمد موسى عن أرض الزمالك: الدولة تبني مدنا في عام والنادي لم يُنجز خلال 22 سنة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن استجاب لطلب نادي الزمالك ومنحه مهلة إضافية لمدة عامين لاستكمال أعمال الإنشاءات على أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، على أن يتم الانتهاء الكامل من المشروع خلال هذه الفترة، وهو ما لم يتحقق.

تنفيذ مشروعات قومية

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، شدد موسى على أن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة في أزمنة قياسية، مستشهدًا بحفر قناة السويس الجديدة خلال عام واحد، وإنشاء مدن كاملة في فترات قصيرة، متسائلًا باستنكار: «بنعمل مدن في سنة.. مش نادي في 22 سنة».

وأشار إلى أن المعاينة التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أظهرت أن نسبة التنفيذ على أرض نادي الزمالك لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي الأعمال، ما دفع النادي إلى التقدم بطلب جديد لزيادة المساحة البنائية، إلى جانب طلب مد مهلة التنفيذ لمدة أربع سنوات إضافية.

وأوضح أحمد موسى أن هيئة المجتمعات العمرانية لا تمتلك صلاحية منح أي مهلة جديدة في ظل عدم الالتزام بالمهلة السابقة، مؤكدًا أن أي تمديد جديد يستلزم موافقة رئاسة الجمهورية، خاصة أن الرئاسة سبق أن منحت النادي فرصة ولم يتم الالتزام بشروطها.