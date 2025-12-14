قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جولة الإعادة| الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا عن تصويت المصريين بالخارج
ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح في سيدني إلى 16 شخصا
هتدفع كام على الـ1000؟.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار المركزي بشأن الفائدة
أمين الإفتاء: مقولة "اللي يحب ربه يحبب فيه خلقه" صحيحة لهذا السبب
رسميا .. متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين.. الخطوات والرابط
تقرير مغربي يكشف عن مفاجأة: ظهير الرجاء يقترب من الانضمام للأهلي
طقس الغد| أمطار غزيرة قد تصل إلى سيول
الشباب والرياضة: لجنة مؤقتة للزمالك حال ثبوت إهدار المال العام
محمد رمضان يصل إلى المغرب للمشاركة في تصوير أغنية كأس الأمم الإفريقية
وفاة الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق
أحمد موسى: مستندات أرض أكتوبر كلمة الفصل وجماهير الزمالك خارج دائرة العقاب
توك شو

أحمد موسى: جرائم الاحتلال في القنيطرة مرفوضة.. وسوريا لن تكون أفغانستان جديدة

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال مواطنين سوريين في منطقة القنيطرة، متسائلًا عن الغطاء الشرعي والأخلاقي للجرائم التي يرتكبها الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو.

 تنظيمات مسلحة على الأراضي السورية 

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، حذر موسى من محاولات تحويل سوريا إلى نسخة جديدة من أفغانستان، مطالبًا بخروج جميع الميليشيات المسلحة، ومؤكدًا أن وجود أي تنظيمات مسلحة جديدة على الأراضي السورية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.

وأوضح أن سوريا تستحق أن تكون دولة مستقرة وآمنة وحرة، مشيرًا إلى أن مناطق كاملة مثل دير الزور تعرضت لدمار واسع على مدار 14 عامًا بسبب التنظيمات الإرهابية التي عاثت فيها خرابًا.

إعادة الإعمار

وأشار أحمد موسى إلى أن سوريا تحتاج ما لا يقل عن 500 مليار دولار لإعادة الإعمار فقط، مؤكدًا أن بناء الدولة يبدأ بتشكيل جيش وطني سوري حر، وشرطة مدنية قوية، ودولة مستقلة لا يسمح فيها لأي طرف خارجي بالتدخل في شؤونها الداخلية.

تحقيق الأمن الحقيقي

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على تمنياته بالخير والاستقرار لكل دول المنطقة، وليس سوريا وحدها، مشددًا على ضرورة تحقيق الأمن الحقيقي للشعب السوري، ورفض أي مظاهر إعلامية أو رمزية تعيد إنتاج فكر التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أن الأمن لا يتحقق بالشعارات، بل بالفعل على الأرض.

أحمد موسى الاحتلال جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي الإعلامي أحمد موسى نتنياهو القنيطرة

