أحمد موسى لجماهير الزمالك: ملف أرض أكتوبر بيد النيابة.. وعلى النادي البحث عن بديل

علّق الإعلامي أحمد موسى ، على أزمة سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، مؤكدًا أن الملف خرج من إطار الجدل وأصبح الآن بين يدي النيابة العامة، مشددًا على أن القرار لا يُعد عقوبة لجماهير النادي، بل من حقهم التساؤل عمّا جرى منذ عام 2003 وحتى اليوم.

دور المجالس السابقة

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأرض جرى تخصيصها منذ عام 2003، متسائلًا عن أسباب تركها طوال هذه السنوات دون استغلال حقيقي، ولماذا يتم توجيه اللوم فقط إلى وزارة الإسكان، متسائلًا في الوقت نفسه عن دور المجالس السابقة التي تولت المسؤولية وتركت الأرض على هذا الوضع.

ونصح الإعلامي أحمد موسى، إدارة نادي الزمالك بالبحث عن أرض بديلة، موضحًا أن التقارير والتحقيقات الخاصة بأرض حدائق أكتوبر قد تستغرق وقتًا طويلًا، مؤكدًا أن من حق الزمالك التوسع وإنشاء أكثر من فرع، أسوة بالنادي الأهلي الذي يمتلك فروعًا متعددة في مختلف المحافظات.

وأضاف موسى، أن الكابتن محمود الخطيب قد يُنشئ للنادي الأهلي فروعًا في سوهاج والأقصر والعلمين وغيرها من المناطق، في إشارة إلى سياسة التوسع التي تنتهجها بعض الأندية الكبرى.