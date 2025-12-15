وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية توزيع جوائز “جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني” في عامها التاسع، بحضور نخبة من قيادات العمل الأهلي، حيث تم الإعلان عن الفائزين بجوائز عام 2025 وتكريم أبرز المبادرات والمشروعات ذات الأثر التنموي المتميز.

وأكدت وزيرة التضامن أن الجائزة أصبحت منصة راسخة تعكس تطور المجتمع المدني في مجالات الحوكمة والتخطيط وقياس الأثر، مشيرة إلى استحداث جائزتين جديدتين هذا العام هما جائزة مجمل الإنجازات، وجائزة التأثير السريع التي تستهدف المبادرات ذات الحلول المبتكرة والمردود السريع. كما دعت الوزيرة الجمعيات للمشاركة في المرحلة الثانية من مسابقة “أهل الخير للإطعام”، بعد نجاح المرحلة الأولى التي أسهمت في توزيع أكثر من 52 مليون وجبة خلال شهر رمضان الماضي.

وأوضحت الوزيرة أن المجتمع المدني أصبح شريكًا محوريًا في التنمية الشاملة، مدعوماً بقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 الذي وفر إطارًا قانونيًا حديثًا يضمن الشفافية والتمكين، ويعزز مشاركة الجمعيات في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية الوطنية.

وفي ختام الاحتفالية، تم الإعلان عن الفائزين من مختلف المحافظات ضمن الفئات الرئيسية، إلى جانب جوائز مجمل الإنجازات، والتأثير السريع، والجوائز العينية، وشهادات التقدير، وذلك بحضور ممثلي المؤسسات التنموية وقيادات جمعية التطوير والتنمية