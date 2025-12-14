أحمد موسى: مستندات أرض أكتوبر كلمة الفصل وجماهير الزمالك خارج دائرة العقاب

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، يضم أشخاصًا محترمين، مشددًا على أهمية قيام المجلس بتجهيز وتقديم جميع المستندات المتعلقة بالإجراءات التي تمت بشأن أرض أكتوبر.

امتلاك المستندات الرسمية

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن امتلاك المستندات الرسمية أمر ضروري في مثل هذه القضايا، حتى تكون الأمور واضحة حال تطور الأحداث، محذرًا من أن غياب الأوراق قد يؤدي إلى أزمات قانونية معقدة.

وأشار إلى أن هناك دعمًا سابقًا للنادي في هذا الملف، وأن ما جرى مع الزمالك لم يحدث مع أي نادٍ آخر، مؤكدًا أن الموقف المعلن هو دعم الدولة والمؤسسات والجماهير، وليس استهداف أي طرف بعينه.

جماهير الزمالك ومحبيه

وشدد أحمد موسى على أنه في حال وجود أخطاء، فمن الضروري الوقوف على أسبابها ومعرفة كيف وصل الوضع إلى هذه المرحلة، مؤكدًا أن جماهير الزمالك ومحبيه لن يتعرضوا لأي عقوبة، وأن القضية تتعلق بإجراءات إدارية وأرض ومجالس إدارات.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن بعض الإجراءات لم يكن من المفترض اتخاذها دون الحصول على موافقة الرئاسة أو هيئة المجتمعات العمرانية، مع ضرورة توضيح مصير مبالغ تتجاوز 800 مليون جنيه، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم التشكيك في ذمة أي طرف، وأن النيابة العامة هي الجهة المختصة بفحص الأمر وإعلان نتائجه.