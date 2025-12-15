هل البكاء على الميت أمام قبره يعذبه؟.. الإفتاء توضح الحقيقة

يفقد بعض الناس السيطرة على مشاعرهم أمام القبور الخاصة بأحبابهم ولا يستطيعون التوقف عن البكاء، ويتساءل كثيرون هل البكاء على الميت أمام قبره يعذبه أم إنها مجرد خرافة ولا أساس لها في الدين؟ ويدور حول هذا التساؤل جدل كبير ويبحث كثيرون عن إجابة له، لذا في السطور التالية نعرض رأي دار الإفتاء المصرية في إجابتها عن السؤال.

هل يعذب الميت بسبب بكاء أهله عليه؟

أكد الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الميت يشعر بمن يزوره ويفرح به ويرد عليه السلام، مؤكدا أن البكاء على الميت في حد ذاته مباح شرعا، ولكن بشرط ألا يصاحبه ندب أو نياحة أو أي مخالفة كشق الثياب مثلا فهو منهي عنه.

وأضاف الشيخ عمرو الورداني، في فتوى سابقة له، أن الميت لا يعذب ببكاء أهله، كما أن الميت يسمع ويشعر بما حوله، وورد في الأحاديث أن كسر عظم الميت ككسر عظمه حيا.

وفي السياق ذاته، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن البكاء عند القبر ليس محرمًا، مشيرًا إلى أن المنهي عنه هو الاعتراض على قضاء الله وقدره، مستشهدا بأن النبي صل الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم وقال: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا".

دعاء للميت قصير بعد الفجر

ظهرت الحاجة إلى دعاء للميت قصير مكتوب ومستجاب بعد الفجر لما فرضه تسارع العصر على الإنسان في هذه الأيام، ليستطيع به أن يواكب مجريات الحاضر المعايش، ومن صيغ دعاء للميت قصير بعد الفجر مكتوب ومستجاب .

• اللهم بيض وجهه عند لقائك.

• اللهم اجعله في ظل ظليل.

• اللهم زده سرورا على سروره.

• يا الله اغفر له بعدد قطرات دمه وأكثر منها.

• اللهم اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

• اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.

• يا راحم الحي ورازقه ارحم الميت واغفر له وثبته يا رحيم.

أدعية للميت بعد الفجر

• يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال.

• اللهم غفرانك وفضلك على ميتنا و حسن عاقبتك وثباتك عليه وتثبيتك إياه في قبره.

• اللهم زده يقينا وحبا في لقائك، ومتع عينيه برؤية ملائكتك مستبشرين به ومستبشرا بهم.

• اللهم إنا نحسبه عندك شهيدا فاجعله كذلك برحمتك ومنّك يا كريم.

• اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

• اللهم اجعل عن يمينه وعن شماله نورا حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا.

• اللهم اذق “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها.

• اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

•اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

دعاء للميت بعد الفجر

• اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه.

• للذين سقطت أرواحهم من سجل الحياة لكم الحنين ودعوات السنين طبتم برياض الجنة و طاب بكم المقام.

• اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم يا ذو الجلال والاكرام.

• اللهم أرحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه.

• اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا وأجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى.