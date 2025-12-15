قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

نصف نهائي كأس العرب 2025.. السعودية والأردن في مواجهة نارية على طريق اللقب

السعودية ضد الأردن
السعودية ضد الأردن
إسراء أشرف

يترقب عشاق كرة القدم العربية مواجهة قوية تجمع بين المنتخب السعودي ونظيره الأردني، مساء اليوم، الاثنين على ملعب استاد البيت، ضمن نصف نهائي كأس العرب 2025.

السعودية تواجه الأردن في مواجهة نارية على طريق اللقب

يدخل المنتخب السعودي اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة الزحف نحو اللقب، بينما يسعى "النشامى" لمواصلة عروضهم المميزة والاقتراب من تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى المباراة النهائية.

ويعيش المنتخب الأردني فترة مميزة بعد حصوله على وصافة كأس آسيا 2023، وتأهله التاريخي لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم، ليصبح على بعد انتصارين فقط من التتويج بلقب كأس العرب.

وحقق الأردن فوزًا مثيرًا على العراق 1-0 في ربع النهائي، رغم خسارته للاعبه يزن النعيمات في الشوط الأول، حيث عزى اللاعبون هذا الانتصار إلى إصرارهم على إبراز مستوى كرة القدم الأردنية.

في المقابل، اضطر المنتخب السعودي لبذل جهد كبير لتجاوز فلسطين في ربع النهائي بعد مباراة امتدت إلى الوقت الإضافي، وسجل لاعب الوسط محمد كنو هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة، محققًا هدفه الثالث في البطولة.

ويأمل المدرب هيرف رينارد في قيادة الأخضر لمواصلة التقدم في البطولة مستفيدًا من مجموعة المواهب التي يضمها الفريق.

منتخب السعودية المنتخب السعودي السعودية الأردن منتخب الأردن كأس العرب كأس العرب 2025

