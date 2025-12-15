مراقَب منذ سنوات.. معلومات جديدة تكشف خلفيات منفذي هجوم شاطئ بوندي في أستراليا

كشفت هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC)، الإثنين، عن معلومات جديدة تفيد بأن الحكومة الأسترالية كانت تضع نويد أكرم، أحد منفذي الهجوم المسلح على شاطئ بوندي في سيدني، تحت المراقبة منذ عام 2019، على خلفية صلاته بخلية محلية يشتبه بارتباطها بتنظيم "داعش" المتشدد.

وبحسب التحقيقات الأولية التي أجريت عقب الهجوم، فإن أكرم ووالده قاما بمبايعة التنظيم قبل تنفيذ العملية، كما عثرت السلطات على علم تابع للتنظيم داخل سيارتهما، ما عزز الشبهات حول الدوافع المتطرفة للهجوم.

وأعلنت الشرطة الأسترالية أن منفذي الهجوم هما أب يبلغ من العمر 50 عامًا وابنه البالغ 24 عامًا، نفذا الهجوم بالتزامن مع احتفالات الجالية اليهودية بعيد الأنوار "حانوكا"، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا وإصابة العشرات، في واحدة من أكثر الهجمات دموية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن عدد المصابين ارتفع إلى نحو 38 شخصًا، من بينهم ضابطا شرطة، جرى نقلهم إلى مستشفيات مختلفة عقب حادث إطلاق النار الذي وقع الأحد في محيط شاطئ بوندي.

وأكدت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، في بيان رسمي، مقتل 16 شخصًا، فيما لا يزال قرابة 40 آخرين يتلقون الرعاية الطبية، دون توضيح ما إذا كانت الحصيلة تشمل أحد منفذي الهجوم، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع الملابسات والدوافع.

وشهد محيط شاطئ بوندي، أحد أشهر الوجهات السياحية في أستراليا، انتشارًا أمنيًا مكثفًا عقب الهجوم، فيما أعلنت الشرطة إلقاء القبض على مشتبه به ومقتل آخر خلال العملية الأمنية.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي مشاهد إطلاق النار بأنها "مرعبة ومؤلمة"، مؤكدًا تضامن الحكومة الكامل مع الضحايا وعائلاتهم. بدوره، قال رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، إن الهجوم كان مخططًا له لاستهداف اليهود في سيدني بالتزامن مع أول أيام عيد "حانوكا"، مشددًا على أن السلطات ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن الجالية اليهودية.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من حادثة أخرى استهدفت كنيسًا يهوديًا في مدينة ملبورن مطلع ديسمبر 2024، ما أعاد المخاوف بشأن تصاعد أعمال العنف بدوافع الكراهية والتطرف داخل أستراليا.