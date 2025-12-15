تحرك شاحنات القافلة الـ94 تمهيدا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة

‏‎أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح البري بتحرك شاحنات القافلة الرابعة والتسعين ضمن سلسلة قوافل "زاد العزة" من مصر إلى قطاع غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجله الموجهة لأهالي القطاع المزيد عن حركة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة ينضم إلينا من معبر رفح البري من الجانب المصري.

يذكر أن قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية ودقيق وألبان أطفال ومستلزمات طبية وأدوية علاجية ومستلزمات عناية شخصية وأطنان من الوقود.

ويعمل الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة، إذ لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.