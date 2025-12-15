قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مطروح تحتفل اليوم بعيدها القومى .. لماذا منتصف ديسمبر موعد الاحتفال؟

ايمن محمود

تعد معركة وادى ماجد أحد أهم المعارك التي يتذكرها ويتذكر ما دار بها أبناء مطروح بعدما استطاعوا رغم فارق الإمكانيات من صد الإنجليز ومنعهم من التقدم.

ففى 15 من شهر ديسمبر من كل عام يحتفل أبناء مطروح بالعيد القومي للمحافظة وذكرى معركة وادي ماجد وانتصار بدو مطروح على الإنجليز.

110 أعوام على المعركة 

رغم مرور 110 أعوام علي معركة وادى ماجد  والتي حدثت يوم 11 ديسمبر 1915 عند الكيلو 21 ، على طريق مطروح-السلوم، ودارت بين قبائل عرب مطروح ومعهم بعض ضباط الجيش المصرى بقيادة محمد صالح حرب باشا ضد الجيش الإنجليزى إلا أن أحداث المعركة باقية في عقول وقلوب أبناء مطروح.

قصة المعركة

و يحكى أهالى مطروح تاريخ وأسباب الاحتفال بالعيد القومي، من خلال سرد قصة انتصار بدو مطروح على الإنجليز ودور حسين العاصي قائد المجاهدين وحميدة عطيوة ومحمد الدربالى، حيث بدأت عملية الاستعداد للمعركة بعد وصول الإنجليز لمطروح وأرسل المجاهد حسين العاصي مندوبين يخبرون القبائل المجاورة لمدينة مرسى مطروح بالتجمع غربي مرسى مطروح.

خدعة المعركة

توهم الإنجليز أن البدو يتجهون قاصدين أماكن الماء من هذه المنطقة التى تشتهر بمياه الآبار الرومانية وبدأت القبائل تتوافد من سيدي حنيش ورأس الحكمة ومرسى مطروح في اتجاه الغرب واستقرت فى وادي ماجد المجاور لمرسى مطروح لمدة عشرين يوما. 

وفى هذه الأثناء بدأ يشعر الإنجليز بمكيدة تدبر من قبل العرب وكانوا مسيطرين على المدينة سيطرة كاملة وكان يمثلهم الجنرال إسناو قائد قوات الاحتلال البريطاني بالصحراء الغربية وروبل قائد منطقة مرسى مطروح.

التمركز فى وادى ماجد

ذهب روبل إلى منزل العمدة يونس الدربالى وطلب منه ان يقنع القبائل بعدم المقاومة والرحيل شرقي مرسى مطروح ولكن يونس الدربالى أصدر أوامره عكس ما طلب القائد الإنجليزي وفى وادي ماجد اجتمع زعماء القبائل حسين العاصي وعبد الرحمن طرام ومحمد الدربالى وحميدة عطيوة وأصدروا تعليماتهم الى القبائل بالتحرك والتمركز في وادي ماجد.

الأطفال والنساء فى المعركة

تولى قيادتهم في هذه المعركة المجاهد حسين العاصي ومعه زعماء القبائل وتم وضع الأطفال والنساء بخيامهم في مؤخرة الوادي غربا.

2500 جندي وضابط إنجليزي

وكانت قوات الأعداء متمركزة فى القاعدة الرئيسية مطروح وقوامها فرسان محمولين على الخيول ومسلحين بالبنادق والسيوف وعربات مدافع تجرها البغال و4 قطع بحرية وطائرة هليكوبتر وقد قدر عدد هذه القوات بما يزيد على 2500 جندي وضابط.

أحداث المعركة وخسائر الأعداء

ومع بداية المعركة تحركت قوات الانجليز فى اتجاه الغرب واتخذت الساحل لتعقب المجاهدين وبدأ اسناو بضرب طلقات نارية واشتعل الميدان بالنيران من الجانبين واستخدمت فيه البحرية والمدفعية والبنادق من قبل الأعداء وظل القتال محتدما طوال النهار وحتى مغيب الشمس تفوق فيه المجاهدون على الأعداء الذين أصيبوا بخسائر كبيرة قدرت بحوالي 40 ضابطا وأضعافهم من الجنود إلى جانب أكثر من 150 حصانا، وأصيب قائد المجاهدين حسين العاصي ولكن أولاده عبد الكريم وعلى وقفا حوله مدافعين ببسالة حتى أصيبا.

قتل إسناو"قائد الإنجليز"

وبدأ بعد ذلك الجنرال (أسناو) محاولة الاقتراب من مخيمات النساء والأطفال إلا أن المجاهد صالح السمالوسى اطلق عليه النار فقتله وقام جنوده بتوجيه الرصاص ناحية المجاهد فاستشهد والكثير من النساء والأطفال.

اليوم الثانى والانتصار

انتهى اليوم الأول وفى اليوم الثانى قاموا بقصف قرية ام الرخم الحالية وهدم الكثير من المنازل وفى اليوم الثالث 13 ديسمبر عاودت القوات الانجليزية هجومها على المجاهدين في وادي ماجد واستطاع المجاهدون صدهم بقوة الي ان ارتدت قوات الأعداء الى قاعدتهم في مطروح.

