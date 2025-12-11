قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استضافة نهارية لأطفال التوحد لدمجهم في المجتمع بمطروح

استضافة. نهارية لاطفال التوحد بمطروح
استضافة. نهارية لاطفال التوحد بمطروح
ايمن محمود

 أعلنت مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم والتنمية المجتمعية عن الاستضافة النهارية لأطفال التوحد بمقر المؤسسة  بمدينة مرسي مطروح من الساعة 8 صباحًا إلى 2:30 عصرًا لمدة 5 أيام في الأسبوع ضمن الخدمات المقدمة من مؤسسة اللؤلؤة لأطفال التوحد تحت اشراف الدكتورة دار السلام حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح .

وأوضح   عبد الرازق السعودي رئيس مجلس امناء مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم والتنمية المجتمعية  بان الرعاية النهارية بالمؤسسة ليست مجرد مكان إنها تجربة حياة متكاملة، بيئة دافئة وآمنة يشعر فيها طفلك بالأمان، ويتعلم فيها بالمرح، وينمو فيها بالحب ،.

 واضاف ان الطفل ليس رقمًا، بل إنه عالم نكتشفه معًا ، تشمل بيئة شبه منزلية يشعر فيها الطفل   بالاستقرار النفسي ، ودمج جماعي مع أقران في أنشطة تفاعلية ممتعة ،

 وأشار   ان هناك   متابعة يومية شاملة من فريق متكامل من الاختصاصيين ، مع وضع خطط فردية مرنة تتكيف مع تطور طفلك خطوة بخطوة ، وجلسات إرشادية للأهل خاصة واننا نؤمن أن الأسرة جزء أساسي من رحلة النجاح .

واكد ان  البرنامج اليومي للاستضافة النهارية لاطفال التوحد تضمن  توازن مثالي بين الفردية والجماعية مشيرا إنه  ، سيتم التركيز المكثف على نقاط القوة والضعف ، وعقد جلسات واحد لواحد مع أخصائي متخصص ، وتركيز مكثف على الأهداف العلاجية المحددة ، ومتابعة دقيقة للتقدم خطوة بخطوة ، وقال ان من المتوقع ان تشهد النتيجة تطور سريع وملموس في المهارات المستهدفة وثقة في النفس، ومهارات تواصل، واستعداد للحياة الاجتماعية
الأنشطة الترفيهية والتعليمية ، ألعاب حركية وأنشطة ترفيهية ، أنشطة فنية وإبداعية ، فترات راحة واسترخاء وكذلك مبرمجة للينتج عنها طفل سعيد متوازن، ومتحمس لكل يوم جديد .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح توحد

