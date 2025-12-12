محمد رمضان في ظهور لافت مع كأس أمم أفريقيا

شارك الفنان محمد رمضان، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر رمضان رفقة كأس أمم أفريقيا، وعلق قائلا: “صباح الخير أفريقيا”.

محمد رمضان

في سياق مختلف ينتظر محمد رمضان طرح أحدث أعماله السينمائية وهو فيلم "أسد أسود"، بموسم عيد الفطر السينمائى المقبل، ويشاركه في البطولة عدد من فنانى مصر وآخرون من النجوم العالميين، وهو من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.

وكرّمت هالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي المالكة لإذاعة "نجوم ونايل إف.إم"، The Global Icon الفنان محمد رمضان، الخميس، قبل بداية لقائه مع جيهان عبد الله في حلقة خاصة من برنامج «أجمد 7» عبر «نجوم إف.إم»، وأهدت هالة حجازي The Global Icon رمضان ميكروفون «نجوم إف.إم» الذهبي تقديرًا لإسهاماته الفنية والغنائية.