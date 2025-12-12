رمضان 2026.. ملك زاهر تشارك كواليس تصوير مسلسل "أنا وهو وهم"

شاركت الفنانة الشابة ملك زاهر، صورا من كواليس تصوير مسلسل “أنا وهو وهم” المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشرت ملك زاهر صورة لأبطال المسلسل عبر ستوري حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وشوقت متابعتها لأحداث المسلسل.

ملك زاهر على انستجرام

مسلسل أنا وهو وهم

مسلسل "أنا وهو وهم" قصة سيناريو و حوار نسرين طافش بمشاركة ورشة كتابة يتولى اخرج العمل المخرج السوري زهير قنوع.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب نسرين طافش وأحمد صلاح حسني كلُ من: كمال أبو رية، شريف رمزي، ملك أحمد زاهر، شيرين، سامح الصريطي، ميمي جمال، محمد مهران، مادلين طبر فيما تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقى الفنانين.

ويجمع مسلسل "أنا وهو وهم" النجمان نسرين طافش وأحمد صلاح حسني للمرة الثانية في الدراما التليفزيونية، بعدما قدما سوياً مسلسل "ختم النمر" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، الذى تم عرضه عام 2020 وحقق نجاحاً لافتاً وكان من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، ودارت أحداثه في اطار اجتماعي رومانسى.