أقوى الرجال.. هاجر أحمد توجه رسالة لزوجها في عيد ميلاده

احتفت الفنانة هاجر أحمد بعيد ميلاد زوجها، أحمد الحداد، وسط أجواء رومانسية مميزة خطفت الأنظار.

ونشرت هاجر أحمد عبر حسابها صور لها برفقة زوجها عبر حسابها الشخصي انسجرام وعلقت قايلة : "إلى أقوى الرجال وأكثرهم طموحًا… أحبك وأتمنى لك عيد ميلادًا سعيدًا. غالية وآدم محظوظان بوجود أب استثنائي مثلك."



يذكر أن هاجر أحمد كان أخر ظهور لها في رمضان الماضي من خلال مسلسل “المعلم” وحقق العمل نجاح جماهيري كبير.

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان إلى جانب نجوم أخرين أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.