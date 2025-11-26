قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأرقام .. المؤشرات الأولية لفرز الأصوات بالدائرة الثالثة فى العاشر من رمضان
لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند
بـ 85 جنيهًا .. رجّع كارت شحن عداد الكهرباء المفقود بهذه الطريقة
أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
كيفية الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025
اطمن بنفسك .. خطوات مراجعة فاتورة الكهرباء الشهرية بنفسك
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمُترشحين
«الشناوي» و«جراديشار» أبرزهم .. غياب 7 لاعبين عن الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي
3 أجهزة في منزلك تسرق الكهرباء .. اعرفها
«دلياني»: المجتمع الإسرائيلي يُربّي أجيالاً ترى الفلسطيني مادة للإبادة
30 سلعة مُخفضة.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025
إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور
فن وثقافة

هاجر أحمد تنعى الطفلة أسيل: «اللي مش قد المسئولية بلاش يخلف دلوقتي»

هاجر احمد
هاجر احمد
يمنى عبد الظاهر

عبّرت الفنانة هاجر أحمد عن حزنها العميق بعد واقعة وفاة الطفلة أسيل، التي تعرّضت للاغتصاب قبل أن تفارق الحياة.

وكتبت هاجر أحمد عبر ستوري بحسابها على إنستجرام: «حبيبتي أسيل... الله يصبر أهلك، وأولادك ما يتسابوش ثانية، لا نانى ولا سواق ولا لوحدهم».

وأضافت: «ماتأمنوش لأي بني آدم ثانية، خلي عنيكم على الأطفال طول الوقت، حرام... دول نعمة من ربنا ومسؤولية كبيرة، واللي مش قد المسؤولية بلاش يخلف دلوقتي».

وجاءت رسالة هاجر في إطار موجة غضب وحزن واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الجرائم الكارثية التي تعرض لها الأطفال من تحرش واغتصاب وأيضًا القتل.

