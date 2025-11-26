هاجر أحمد تنعى الطفلة أسيل: «اللي مش قد المسئولية بلاش يخلف دلوقتي»

عبّرت الفنانة هاجر أحمد عن حزنها العميق بعد واقعة وفاة الطفلة أسيل، التي تعرّضت للاغتصاب قبل أن تفارق الحياة.

وكتبت هاجر أحمد عبر ستوري بحسابها على إنستجرام: «حبيبتي أسيل... الله يصبر أهلك، وأولادك ما يتسابوش ثانية، لا نانى ولا سواق ولا لوحدهم».

وأضافت: «ماتأمنوش لأي بني آدم ثانية، خلي عنيكم على الأطفال طول الوقت، حرام... دول نعمة من ربنا ومسؤولية كبيرة، واللي مش قد المسؤولية بلاش يخلف دلوقتي».

وجاءت رسالة هاجر في إطار موجة غضب وحزن واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الجرائم الكارثية التي تعرض لها الأطفال من تحرش واغتصاب وأيضًا القتل.