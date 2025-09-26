هاجر أحمد تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

حرصت الفنانة هاجر أحمد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

ظهرت هاجر أحمد بإطلالة لافتة،حيث ارتدت فستان ملون ،مما أبرز رشاقتها أنوثتها.

كما اختارت هاجر أحمد ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات الشعر لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هاجر أحمد ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.