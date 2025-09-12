فستان أنيق.. هاجر أحمد تستعرض جمالها | شاهد

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.





وأطلت هاجر أحمد ، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الاسود، وجاء الفستان بتصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما أختارت هاجر أحمد ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات الشعر لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هاجر أحمد ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة هاجر أحمد