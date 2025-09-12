فستان كاجوال.. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة هيدي كرم ، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة.

وظهرت هيدي كرم، مرتدية فستان كاجوال بألوان صيفية مبهجة ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هيدي كرم، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هيدي كرم ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة تبرز جمالها

ونعرض لكم صور الفنانة هيدي كرم