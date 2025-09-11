أعراض جرثومة المعدة عند النساء والرجال

يبحث الكثير عن اعراض جرثومة المعدة بعد انتشارها بشكل كبير بين الكبار و الصغار وتحتاج إلى علاج فعال و اتباع نظام غذائي صحي حتى تتعافى تماما من جرثومة المعدة.

نستعرض لك اعراض جرثومة المعدة الخفيفة و المتقدمة و كذلك الأطعمة التي تساعدك في علاج جرثومة المعدة بحسب موقع webteb..

أعراض جرثومة المعدة



-ألم المعدة.

-الانتفاخ.

-التجشؤ بشكل مستمر.

-الغثيان.

-القئ.

-حرقة المعدة.

-ارتفاع درجة الحرارة.

-فقدان الشهية.

-فقدان الوزن بصورة ملحوظة.

أعراض جرثومة المعدة المتقدمة

ألم حاد أو مستمر في البطن.

صعوبة في البلع.

البراز الدموي أو الأسود.

تقيؤ الدم أو القيء الأسود الدامس، أو القيء الذي يشبه القهوة.



كيف أعرف أنني أعاني من جرثومة المعدة؟

تظهر على المصاب بجرثومة المعدة العديد من الأعراض التي تنذر بوجود جرثومة، وأبرزها ألم شديد في الجزء العلوي من البطن مع الانتفاخ والتجشوء وحرقان بالمعدة وفقدان الشهية ووجع البطن مع تناول أي طعام وتغيير لون البراز بشكل واضح .

علاج جرثومة المعدة

أطعمة مفيدة لمرضى جرثومة المعدة:

1. الزبادي واللبن الرائب

يحتويان على البروبيوتيك (البكتيريا النافعة) التي تساهم في محاربة الجرثومة وتحسين الهضم.

2. الثوم النيء أو المطبوخ

مضاد طبيعي للبكتيريا، لكن يجب تناوله بكميات معتدلة لأنه قد يسبب حموضة لبعض المرضى.

3. القرنبيط والبروكلي

يحتويان على مادة “السولفورافين” التي تقتل جرثومة المعدة. من الأفضل تناولهما مطهوين على البخار.

4. العسل

له خصائص مضادة للبكتيريا ويساعد في تهدئة المعدة.

5. الزنجبيل

يقلل من الالتهاب والغثيان، ويمكن تناوله كمشروب دافئ.

6. الشوفان والأرز الأبيض

خفيفان على المعدة ويساعدان على امتصاص الحمض الزائد.

7. الموز

قلوي ويهدئ جدار المعدة، كما يساعد على التئام التقرحات.

8. التفاح (خاصة المهروس أو المسلوق)

غني بالألياف، ويساعد على التخفيف من أعراض القرحة.

9. الكمون

يساعد في تخفيف انتفاخ المعدة وتحسين الهضم.

10. الماء ومغلي الأعشاب مثل البابونج والنعناع

تساعد في تهدئة المعدة وتحسين عملية الهضم.

أطعمة محظورة لمريض جرثومة المعدة

الأطعمة الحارة والدهنية

القهوة والمشروبات الغازية

الشوكولاتة

الطماطم والحمضيات

الأطعمة المقلية

الأطعمة المصنعة والمعلبات

التدخين والكحول (إن وُجد).