محمد القس يفاجئ عمرو الليثي ويقدم النسخة السعودية لـ واحد من الناس

حل الفنان محمد القس ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة".

وفاجأ محمد القس الإعلامي عمرو الليثي، بارتدائه زيا سعوديا وقام بتقديم النسخة السعودية من برنامج " واحد من الناس ".

وأظهر الفنان محمد القس إتقانا كبيرا للهجة السعودية ، وأدار حوارا مع الإعلامي عمرو الليثي.

موضوع عائلي



وقال محمد القس:" الفنان ماجد الكدواني بيتعامل معانا إن مسلسل موضوع عائلي مش بطولته هو لكن هو بطولة كل الفنانين المشاركين فيه ".

وأكمل محمد القس :" الفنان ماجد الكدواني انيق إنسانيا وخدني في حضنه وسأل عن مشواري الفني وحسسني إني بمثل معاهم من سنوات ".