محمد القس: موضوع عائلي وش الخير عليا.. وماجد الكدواني أنيق إنسانيا

حل الفنان محمد القس ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة".

وقال محمد القس:" أول عمل لي في مصر هو مسلسل موضوع عائلي وهو وش الخير علينا ".

وتابع محمد القس:" الفنان ماجد الكدواني بيتعامل معانا إن مسلسل موضوع عائلي مش بطولته هو لكن هو بطولة كل الفنانين المشاركين فيه ".

وأكمل محمد القس :" الفنان ماجد الكدواني انيق إنسانيا وخدني في حضنه وسأل عن مشواري الفني وحسسني إني بمثل معاهم من سنوات .



وتابع محمد القس :" المخرج أحمد الجندي طلب مني المجيء لمصر والتمثيل في مسلسل للفنان ماجد الكدواني وساعتها جالي إشارة من ربنا عن الوقت ده وقتي بالمجيء لمصر" .

