الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

محمد القس: موضوع عائلي وش الخير عليا.. وماجد الكدواني أنيق إنسانيا

محمد القس
محمد القس
هاني حسين

حل الفنان محمد القس ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة".

وقال محمد القس:"  أول عمل لي في مصر هو مسلسل موضوع عائلي وهو وش الخير علينا ".

وتابع محمد القس:"  الفنان ماجد الكدواني بيتعامل معانا  إن  مسلسل موضوع عائلي مش بطولته هو لكن هو بطولة كل الفنانين المشاركين فيه ".

وأكمل محمد القس :" الفنان ماجد الكدواني انيق إنسانيا وخدني في حضنه وسأل عن مشواري الفني وحسسني إني بمثل معاهم من سنوات .


وتابع محمد القس :"  المخرج أحمد الجندي طلب مني المجيء لمصر والتمثيل في مسلسل للفنان ماجد الكدواني  وساعتها جالي إشارة من ربنا عن الوقت ده وقتي بالمجيء لمصر" .
 

محمد القس الفن التمثيل اخبار التوك شو عمرو الليثي

