السبت المقبل.. أكاديمية الفنون تعلن مناقشة رسالة الدكتوراه للفنان إبراهيم السمان بالمعهد العالي للفنون المسرحية

أعلنت أكاديمية الفنون عن مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الفنان إبراهيم السمان، بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والتي جاءت بعنوان: "تقنيات الأداء الجسدي للممثل في مسرح العبث: نماذج مختارة لعروض بيكيت ويونسكو".

وتأتي الرسالة تحت إشراف الأستاذ الدكتور مدحت الكاشف، فيما تشكّلت لجنة المناقشة والحكم من كلٍّ من:

• الأستاذ الدكتور مدحت الكاشف، مشرفًا ومناقشًا – عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الأسبق.

• الأستاذ الدكتور أشرف زكي، مناقشًا من الداخل ومقررًا – رئيس أكاديمية الفنون الأسبق.

• الأستاذ الدكتور سامي الشريف، مناقشًا من الخارج – عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ووزير الإعلام الأسبق.

وكان قد صدر قرار الأستاذ الدكتور عميد المعهد رقم (11) لسنة 2023، الصادر بتاريخ 10/12/2025، بتحديد موعد المناقشة يوم السبت الموافق 20/12/2025، وذلك بقاعة مندور بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

ومن المقرر أن تُقام المناقشة بحضور عدد كبير من الفنانين والنجوم وأصدقاء الفنان إبراهيم السمان، في أجواء تجمع بين البحث الأكاديمي الرصين والحضور الفني المميز، بما يعكس أهمية الموضوع المطروح ومكانة الباحث الفنية والأكاديمية.