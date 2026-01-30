رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

أبدي الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إنزعاجا شديدا بعد تخلف إمام عاشور نجم الشياطين الحمر عن رحلة السفر إلي تنزانيا صباح اليوم الإثنين.

وقال مصدر مطلع أن الدانماركي ييس توروب عبر عن حزنه الشديد وانزعاجه من موقف إمام عاشور ولم يستوعب تخلف لاعب عن السفر مع فريق بدون أي سبب.

أضاف: إمام عاشور خرج من حسابات الدانماركي ييس توروب فترة طويلة وقرر الخواجة تجميد اللاعب على الدكة وعدم مشاركته في قادم المباريات.



شدد المصدر علي أن توروب قرر عدم الإعتماد علي اللاعب خلال الفترة القادمة حتي حال تقديم إمام عاشور إعتذار رسميا.

لفت إلي أن عقب تنفيذ إمام عاشور العقوبة التي أعلن عنها وليد صلاح الدين مدير الكرة سوف يكون هناك عقوبة أخري من المدرب الدانماركي ييس توروب.

وأعلن النادي الأهلي توقيع عقوبات انضباطية قوية على إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، وتغريمه مليونًا ونصف المليون جنيه، مع خضوعه لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف.

جاء قرار الأهلي بسبب غياب إمام عاشور عن السفر مع الفريق صباح اليوم، استعدادًا لمباراة يانج أفريكانز المقررة بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وهو ما اعتبره الجهاز الفني والإداري مخالفة تستوجب العقوبة.