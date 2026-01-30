أزمة خفية بين إمام عاشور ووكيله وراء غيابه عن بعثة الأهلي.. تفاصيل

علق الناقد الرياضي أدهم عبد الرحيم على أزمة غياب لاعب النادي الأهلي إمام عاشور عن سفر الفريق إلى تنزانيا، والعقوبة التي أعلنها النادي ووقّعها على اللاعب، مؤكدًا أن هناك أزمة حقيقية تدور خلف الكواليس.

وأوضح عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأزمة تتعلق بخلاف بين إمام عاشور ووكيل أعماله من جهة، وإدارة النادي من جهة أخرى، بسبب رغبة اللاعب في تعديل عقده وزيادة راتبه بما يتناسب مع بعض لاعبي الفريق، وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو.

وأشار إلى أن غياب اللاعب عن الفريق قد يكون أحد أساليب الضغط التي يمارسها اللاعب ووكيله على إدارة الأهلي، متوقعًا أن تحاول الإدارة التوصل إلى حل وسط يرضي اللاعب من الناحية المالية، دون الإخلال بتوازن الرواتب أو مبادئ النادي.

وشدد على أن تمسك اللاعب بموقفه قد يدفع إدارة القلعة الحمراء للتفكير في عرضه للبيع، تجنبًا لتحوله إلى عنصر توتر داخل غرفة الملابس.