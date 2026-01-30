الكشف عن المدير الفني الجديد لمنتخب بيرو

عين الاتحاد البيروفي لكرة القدم، المدرب البرازيلي السابق مانو مينيزيس، مدربا جديدا للمنتخب بيرو الأول.

ويحل مينيزيس البالغ من العمر 63 عاما محل أوسكار إيبانيز، الذي أقيل بعد فشل الفريق في التأهل لكأس العالم 2026 .

وقال مينيزيس: "نعلم أن السنوات القليلة الماضية لم تكن رائعة من حيث النتائج، لكننا هنا لأننا نستطيع فعل شيء ما للعودة إلى المسار الصحيح حتى تتمكن بيرو من أن تصبح مرة أخرى منتخبا رائدا".

كانت آخر وظيفة للبرازيلي مع فريق جريميو حيث أمضى ثمانية أشهر وقادهم إلى المركز التاسع في البطولة البرازيلية ليضمنوا مكانا في بطولة كوبا سود أمريكانا 2026.

وتولى مينيزيس تدريب المنتخب البرازيلي بين عامي 2010 و2012، وخلال فترة ولايته، تراجعت البرازيل إلى المركز الرابع عشر في تصنيف الفيفا، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق.

كما تولى مينيزيس تدريب أندية برازيلية بارزة أخرى، منها فلومينينسي، وكورينثيانز، وفلامنجو، وكروزيرو، وبالميراس، وخارج البرازيل، درب شاندونج لونينج في الصين والنصر في السعودية.

وغاب منتخب بيرو عن كأس العالم 2022، بينما تأهل لنسخة 2018 في روسيا.