700 ألف دولار .. اعتقال رجل أعمال صيني في برشلونة لتمويل حماس من صالون حلاقة

ألقت شرطة مدينة برشلونة الإسبانية، القبض على رجل أعمال صيني بتهمة تمويل حركة حماس عبر صالون تجميل يملكه.

تمويل حماس

وصرحت الشرطة في بيان لها يوم الجمعة أن الرجل متهم بإرسال 600 ألف يورو حوالي 710 آلاف دولار أمريكي من الأصول المشفرة إلى حماس لتمويل عملياتها، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت شرطة برشلونة في بيانها: "صادرنا أكثر من 100 ألف يورو نقدًا، ومجوهرات، وأسلحة، وسجائر، وقمنا بتجميد عدة حسابات مصرفية".

ووفقًا لوكالة رويترز، تتبع المحققون ما لا يقل عن 31 معاملة مالية مشفرة من محافظ إلكترونية يتحكم بها المشتبه به إلى عناوين يُشتبه في ارتباطها بكيان تستخدمه حماس.

وأفادت الشرطة أن التحقيق بدأ في يونيو الماضي خلال تحقيق منفصل في قضايا احتيال وغسيل أموال.

عقوبات أمريكية ضد حماس

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) في 21 يناير الجاري عن اتخاذه إجراءات ضد منظمات غير ربحية مرتبطة بحماس، مُشيرًا إلى استخدام الحركة واجهات مدنية لإخفاء تمويلها وأنشطتها.