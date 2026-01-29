المرحلة الثانية لاتفاق غزة .. ترامب : حماس تنزع سلاحها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إنه "يبدو أن حركة حماس ستنزع سلاحها"، مضيفا أن حماس كان لها دور كبير في استعادة المحتجزين، مؤكدا أن الولايات المتحدة تريد من الحركة أن تسلم سلاحها، "وستفعل ذلك".

وقال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف خلال اجتماع للحكومة أنه جرى البدء في المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أفادت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية نقلا عن مسئولين، بان إدارة ترامب تدرس اتخاذ مبنى في واشنطن العاصمة مقرًا لمجلس السلام الدولي الجديد الذي شكل بشأن غزة.

وأوضحت الوكالة نقلا عن أربعة مسئولين أمريكيين في الإدارة تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن المبنى كان سابقًا مقرًا لمعهد السلام الأمريكي، وأضافوا أن الموضوع كان محل نقاش جاد، لكنهم أكدوا أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد بشأن مكان وجود الكادر الإداري للمجلس.