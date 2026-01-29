قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عرض صادم من الاتحاد لتجديد عقد بنزيما يشعل الأزمة قبل نهاية الموسم
نائب الرئيس الإيراني: مستعدون للانخراط في مفاوضات بضمان عدم التعرّض لهجوم
مجانًا.. دليل استخراج قرار علاج على نفقة الدولة خطوة بخطوة
خريطة الإيجارات الجديدة بالقاهرة.. شوف هتدفع كام حسب منطقتك
لافروف: الحكومة السورية تتخلى عن محاكمة بشار الأسد
الكرملين: روسيا تتحدث عن موسكو كمكان لعقد اجتماع مع زيلينسكي
بسبب البرد القارس.. ترامب: بوتين وافق على وقف استهداف كييف
عبد العاطي: هناك ضمانات لا بد من توافرها لنستطيع التحدث عن وقف إطلاق النار بغزة
سفر الأمريكيين لكاراكاس.. ترامب يكشف تفاصيل أول اتصال برئيسة فنزويلا
المرحلة الثانية لاتفاق غزة .. ترامب : حماس تنزع سلاحها
اخترت رحلتي مع الله .. حنان شوقي تكشف سبب غيابها عن الفن
إجلاء 1500شخص | انهيار أرضي هائل في مدينة نيشيمي الإيطالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب يغيّر المعادلة .. استراتيجية أمريكية سرية ضد إيران

ترامب
ترامب
قسم الخارجي

كشفت وكالة رويترز للأنباء، عن تحوّلٍ كبير في نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، ما يوحي بأن تهديداته العسكرية لا تهدف إلى إسقاط النظام بالكامل، بل إلى إحداث "تغيير مُوجّه في القيادة".

سيناريوهات أمريكية ضد إيران

وتتجنّب هذه الاستراتيجية انهيار النظام بشكلٍ كامل، مع ممارسة أقصى قدرٍ من الضغط على طهران.

وبحسب وكالة رويترز، يدرس مستشارو ترامب خطةً مُستوحاة من العمليات الأمريكية الأخيرة في فنزويلا، والتي أطاحت بالرئيس دون تفكيك هيكل الحكومة بشكلٍ عام.

ونقلت رويترز عن عدد من المصادر، فإن إداراة ترامب تدرس 4 سيناريوهات للتعامل مع النظام الإيراني وهي:

ضربات مُوجّهة: هجمات محدودة ضد مسؤولين متورطين في قمع الاحتجاجات.

تأثير طويل الأمد: ضربات دقيقة على أصول استراتيجية، بما في ذلك مخزونات الصواريخ الباليستية الإيرانية، لإضعاف القدرات العسكرية للنظام تدريجيًا.

على الرغم من التنسيق الوثيق، أعرب مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى عن شكوكه في فعالية الخطة:

حدود القوة الجوية: قال المسؤول: "لا يمكن للغارات الجوية وحدها إزاحة القيادة الإيرانية؛ بل ستكون هناك حاجة إلى قوات برية".

وأضاف أنه حتى في حال استهداف المرشد الإيراني علي خامنئي، يمكن للنظام تعيين خليفة له فورًا، مما يؤكد أن التغيير الحقيقي يتطلب "ضغطًا خارجيًا ومعارضة داخلية منظمة".

تشير التقارير الاستخباراتية إلى أن خامنئي، البالغ من العمر 86 عامًا، قلل من ظهوره العلني ويعمل من مواقع آمنة، مفوضًا إدارة شؤون الدولة اليومية إلى موالين له مثل علي لاريجاني.

يحذر دبلوماسيون غربيون ومسؤولون عرب من سيناريوهين محتملين في حال ظهور فراغ في السلطة:

وتشير التقارير إلى أنه بينما يسعى نهج ترامب إلى تحقيق مكاسب استراتيجية دون انهيار النظام، فإن العواقب المحتملة لأي خطأ في التقدير تظل وخيمة على الاستقرار الإقليمي والعالمي.

