ترامب يغيّر المعادلة .. استراتيجية أمريكية سرية ضد إيران

كشفت وكالة رويترز للأنباء، عن تحوّلٍ كبير في نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، ما يوحي بأن تهديداته العسكرية لا تهدف إلى إسقاط النظام بالكامل، بل إلى إحداث "تغيير مُوجّه في القيادة".

سيناريوهات أمريكية ضد إيران

وتتجنّب هذه الاستراتيجية انهيار النظام بشكلٍ كامل، مع ممارسة أقصى قدرٍ من الضغط على طهران.

وبحسب وكالة رويترز، يدرس مستشارو ترامب خطةً مُستوحاة من العمليات الأمريكية الأخيرة في فنزويلا، والتي أطاحت بالرئيس دون تفكيك هيكل الحكومة بشكلٍ عام.

ونقلت رويترز عن عدد من المصادر، فإن إداراة ترامب تدرس 4 سيناريوهات للتعامل مع النظام الإيراني وهي:

ضربات مُوجّهة: هجمات محدودة ضد مسؤولين متورطين في قمع الاحتجاجات.

تأثير طويل الأمد: ضربات دقيقة على أصول استراتيجية، بما في ذلك مخزونات الصواريخ الباليستية الإيرانية، لإضعاف القدرات العسكرية للنظام تدريجيًا.

على الرغم من التنسيق الوثيق، أعرب مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى عن شكوكه في فعالية الخطة:

حدود القوة الجوية: قال المسؤول: "لا يمكن للغارات الجوية وحدها إزاحة القيادة الإيرانية؛ بل ستكون هناك حاجة إلى قوات برية".

وأضاف أنه حتى في حال استهداف المرشد الإيراني علي خامنئي، يمكن للنظام تعيين خليفة له فورًا، مما يؤكد أن التغيير الحقيقي يتطلب "ضغطًا خارجيًا ومعارضة داخلية منظمة".

تشير التقارير الاستخباراتية إلى أن خامنئي، البالغ من العمر 86 عامًا، قلل من ظهوره العلني ويعمل من مواقع آمنة، مفوضًا إدارة شؤون الدولة اليومية إلى موالين له مثل علي لاريجاني.

يحذر دبلوماسيون غربيون ومسؤولون عرب من سيناريوهين محتملين في حال ظهور فراغ في السلطة:

وتشير التقارير إلى أنه بينما يسعى نهج ترامب إلى تحقيق مكاسب استراتيجية دون انهيار النظام، فإن العواقب المحتملة لأي خطأ في التقدير تظل وخيمة على الاستقرار الإقليمي والعالمي.