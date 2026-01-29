منها مواقع نووية.. ما أهداف الضربات الأمريكية المحتملة على إيران؟

أفادت شبكة "سي إن إن"، استناداً إلى مصادرها، أن أي ضربات أميركية محتملة على إيران قد تشمل استهداف مواقع نووية إيرانية إلى جانب مؤسسات حكومية.



وأوضحت المصادر أن الخيارات العسكرية الأميركية قيد الدراسة تشمل إجراءات دقيقة تهدف إلى تقليل التصعيد الواسع، مع التركيز على ضرب القدرات النووية والبنية التحتية الحيوية للنظام الإيراني.

وفي وقت سابق ، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، أنه يسيطر على الوضع الميداني ويمتلك خططا جاهزة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة «مهر» عن الحرس الثوري تأكيده امتلاك خبرة واسعة في «دحر العدو» خلال حروب واسعة النطاق وفي ظروف بالغة التعقيد والخطورة.