الولايات المتحدة.. الحكم بالسجن 15 عامًا لمتهم بالتواطؤ مع إيران

حُكم على كارلايل ريفيرا، البالغ من العمر 50 عامًا من بروكلين، بالسجن لمدة 15 عامًا بعد إدانته بالتواطؤ مع الحرس الثوري الإيراني في محاولة اغتيال الصحفية الإيرانية-الأميركية مسيح علي نجاد في نيويورك.

ووفقًا للائحة الاتهام، تلقى ريفيرا مبلغ 100 ألف دولار من مصدر إيراني، واستخدم الأموال لشراء أسلحة ونصب كمينا للصحفية بالتعاون مع شريكه.

وتعد علي نجاد هدفا مستمرا لطهران بسبب نشاطها المناهض للنظام الإيراني.

وتشير لائحة اتهام سابقة إلى أن المسؤول الإيراني نفسه كان يخطط أيضا لتنفيذ هجوم إطلاق نار جماعي على سياح إسرائيليين في سريلانكا واغتيال رجال أعمال يهود في نيويورك.

وأوضحت وزارة العدل الأميركية أن الحكم يرسل "رسالة واضحة مفادها أننا لن نسمح بأي عمليات اغتيال على الأراضي الأميركية تنفذها جهات أجنبية".