قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ البنك المركزي: إعادة 116.8 مليون جنيه لضحايا الاحتيال الإلكتروني
أوروبا ستدفع الثمن.. تحذير قوي من إيران بعد تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح
العسكرية الإيرانية تتوعد: الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمن تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
عقوبة صارمة في الأهلي تبعد إمام عاشور عن 5 مباريات
الاتحاد الأوروبي: فرضنا عقوبات قوية على إيران بسبب العنف ضد المحتجين
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية ورياح مثيرة للرمال والأتربة
محمد عمران أمينا عاما لحزب الجبهة الوطنية خلفا للسيد القصير
حملة لتطبيق إنترنت بلا حدود في مصر .. كم تكلفة الباقة المفتوحة؟
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس الغربية .. برقم جلوسك
استعدادا لضرب إيران .. البنتاجون يضاعف إنتاج صواريخ ثاد 4 مرات باتفاق تاريخي
برودة غير مألوفة | تحذير عاجل للأرصاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استعدادا لضرب إيران .. البنتاجون يضاعف إنتاج صواريخ ثاد 4 مرات باتفاق تاريخي

صواريخ ثاد
صواريخ ثاد
ناصر السيد

أعلنت شركة لوكهيد مارتن، يوم الخميس، عن توقيعها اتفاقية إطارية مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لمضاعفة إنتاج صواريخ ثاد الاعتراضية المضادة للصواريخ أربع مرات، من 96 إلى 400 صاروخ سنوياً.

ضربة أمريكية ضد إيران

يأتي هذا الإعلان في وقتٍ حشدت فيه الولايات المتحدة أعداداً هائلة من القوات العسكرية في الشرق الأوسط تحسباً لحرب محتملة مع إيران، ويُتيح فرصة نادرة للاطلاع على قدرة إنتاج الصواريخ الاعتراضية في وقتٍ استنفدت فيه كلٌ من الولايات المتحدة وإسرائيل أعداداً كبيرة من هذه الصواريخ في ثلاث جولات سابقة من الصراع مع إيران خلال عامي 2024 و2025.

بالإضافة إلى ذلك، صرّحت لوكهيد بأن إعلانها الأخير "يُعزز الاتفاقية الأولى من نوعها التي وُقّعت بين الطرفين في وقت سابق من هذا الشهر لتسريع إنتاج صواريخ PAC-3 المُحسّنة (MSE) الاعتراضية".

تُعدّ أنظمة لوكهيد جزءًا من النهج الأمريكي متعدد الطبقات، بما في ذلك أنظمة باتريوت للدفاع الصاروخي وأنظمة إيجيس للدفاع الصاروخي.

أقرب نظام دفاعي إسرائيلي لنظام ثاد هو نظام آرو المضاد للصواريخ، إلا أن النظامين يستخدمان قدرات دفاعية مختلفة.

تحمل كل بطارية من بطاريات ثاد ما بين 48 و72 صاروخًا اعتراضيًا، ويبلغ مداها من 150 إلى 200 كيلومتر.

وفي إطار دعمها لأنشطة زيادة الإنتاج، صرّحت لوكهيد مارتن، بأنها "ستضع اليوم حجر الأساس لمركز جديد لتسريع الذخائر في كامدن، أركنساس. سيُهيّئ هذا المرفق العالمي القوى العاملة المستقبلية لبناء أنظمة ثاد وباك-3 وغيرها من القدرات باستخدام تقنيات التصنيع المتقدمة والروبوتات والتقنيات الرقمية."

من المتوقع أن تستمر هذه الاتفاقية الجديدة لمدة سبع سنوات، وأن تُعتمد نهائيًا ضمن عملية تخصيص ميزانية الكونغرس الأمريكي لعام 2025.

كما زادت الشركة من إنتاج صواريخ آرو الاعتراضية لسدّ أي نقص محتمل في هذا النوع من الصواريخ، وذلك بعد أن اضطرت للدفاع ضد أكثر من 800 صاروخ باليستي خلال حرب الشرق الأوسط 2023-2025.

استثمرت شركة لوكهيد مارتن ما يزيد عن 7 مليارات دولار منذ الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوسيع طاقتها الإنتاجية للأنظمة ذات الأولوية، بما في ذلك حوالي ملياري دولار مخصصة لتسريع إنتاج الذخائر.

وأعلنت الشركة أيضًا أنها "تخطط لاستثمار مليارات الدولارات على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتوسيع الإنتاج وبناء وتحديث أكثر من 20 منشأة في أركنساس وألاباما وفلوريدا وماساتشوستس وتكساس. 

ويشمل ذلك تحديث المنشآت القائمة وتطبيق تقنيات تصنيع متقدمة وخطوط إنتاج وأدوات وتصاميم مصانع جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الإنتاج".

ضرب إيران إنتاج صواريخ ثاد البنتاجون لوكهيد مارتن مضاعة صواريخ ثاد ضربة أمريكية ضد إيران نظام دفاعي إسرائيلي أنظمة باتريوت صاروخ باليستي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

أصحاب المعاشات

رفع سن المعاش إلى 65 سنة في هذا الموعد طبقا لقانون التأمينات

ترشيحاتنا

برنامج سعد الصغير

سعد الصغير يغني لـ عدوية ومحمد فؤاد مع رامي الأمير .. اليوم

جوزيف عطية

جوزيف عطية يكشف حقيقة علاقته بملكة جمال لبنان

العسيلي وزوجته

عيد ميلاد سعيد للداعمة الحنونة.. العسيلي يهنئ زوجته بعيد ميلادها

بالصور

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا

فيديو

عملية احتيال إلكتروني

محافظ البنك المركزي: إعادة 116.8 مليون جنيه لضحايا الاحتيال الإلكتروني

موائد الإفطار

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد