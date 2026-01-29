قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أوروبا ستدفع الثمن.. تحذير قوي من إيران بعد تصنيف الحرس الثوري إرهابيا

قسم الخارجي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الخميس إن أوروبا منشغلة بإشعال النيران في منطقتنا، ولم تتخذ أي إجراء رداً على إبادة إسرائيل في غزة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني عبر حسابه بمنصة "إكس" أن أوروبا ستتأثر بشكل هائل بحرب شاملة في منطقتنا، حيث ستنعكس على ارتفاع أسعار الطاقة في حال اندلعت حرب شاملة.

واعتبر عراقجي أن الاتحاد الأوروبي ارتكب خطأً استراتيجيًا كبيرًا آخر بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية".

وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان ردًا على قرار الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، أن العواقب الخطيرة لهذا القرار الاستفزازي تقع مباشرة على عاتق صانعي السياسات الأوروبيين. 

وأضاف البيان أن القوات المسلحة، ولا سيما الحرس الثوري الإيراني، ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية يومًا بعد يوم.

وأعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، اليوم الخميس عبر منصة إكس، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على إضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد.

أوروبا ستدفع الثمن وزير الخارجية الإيراني الحرس الثوري قائمة الإرهاب عباس عراقجي إبادة إسرائيل في غزة الاتحاد الأوروبي

